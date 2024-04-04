Ирландская баскетбольная команда отказывается переигрывать 0,3 секунды матча

Четвертьфинал первого дивизиона чемпионата Ирландии закончился курьезом.

В четвертьфинале первого дивизиона чемпионата Ирландии по баскетболу между «Лимериком» и «Порт-Лиише» произошла необычная история.

«Лимерик» обыграл оппонентов со счетом 80:78 благодаря штрафным, забитым на последней секунде игрового времени. «Порт-Лиише» подал апелляцию, утверждая, что штрафные были назначены после финальной сирены.

После нескольких рассмотрений в ряде инстанций Национальный комитет лиги постановил переиграть финальные 0,3 секунды матча.

«Порт-Лиише» выпустил заявление, называя решение противоречащим «ценностям игры».

«Мы считаем, что решение переиграть 0,3 секунды идет в разрез с духом баскетбола и никогда не являлось исходом, на который мы рассчитывали, подавая апелляцию.

Мы не считаем возможным заставлять «Лимерик», к которому мы относимся с глубоким уважением, приезжать к нам в город, чтобы отыграть 0,3 секунды.

Если официальные структуры будут продолжать настаивать на подобной переигровке – мы откажемся это делать», – заявили представители «Порт-Лиише».