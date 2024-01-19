Каждый третий матч НБА в январе завершается с разгромным счетом

Теги НБА Баскетбол

Каждая третья игра НБА в январе заканчивается разгромом.

Журналист Action Network Мэтт Мур представил статистику по исходам матчей НБА в 21 веке. Разгромной считается победа с разницей в 16 и более очков.

В каждом месяце регулярки-2023/24 команды НБА заканчивают встречи с крупной разнице в счете чаще, чем в последних 23 сезонах.

В январе приблизительно 36% всех игр завершились разгромом.

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11 комментариев
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Да, и это достало.
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Во всей лиге перекос в сторону атаки. Закончившиеся с двузначным счётом (вроде 89:94) матчи уже редкость. Некоторые команды умудряются по 70+ очков пропускать за половину. Скоро четырехочковую линию введут и счёт 200+ на 200+ станет обыденным.
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Интересная статистика.
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Удивляет не столько это, а то, как команды запросто могут упустить пятнадцати- двадцати-очковое преимущество, буквально за полторы четверти.
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К - Конкурентная лига. Думаю, что этот показатель неплохо иллюстрирует иллюзорность россказней о "россыпи талантов", "сильнейшем поколении в истории" и "раньше было меньше нагрузок". С тех пор, как были введены новые правила танкинга, Лига ежегодно разделяется на два примерно равных лагеря - те, кому ничего не надо и те, которые что-то пытаются делать. Количество проходных игр увеличилось кратно в сравнении с 90-ми. То, что происходит сейчас, напоминает состояние НБА после последнего расширения, когода добавленные команды компоновали по принипу "на тебе боже, что нам негоже" и они на годы заняли подвалы Лиги. С этим пробуют бороться, вводя внутрисезонные турниры и плей-ины, но пока решения проблемы нет.
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Вот ещё на схожу тему писал сттус несколько лет назад.
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Милуоки Бакс выиграли 15 игр подряд и нет сомнений, что этой ночью они возьмут и 16-ю, т.к. к ним в гости приезжают Пеликанс. Таким образом, Милуоки 19-20 пополнят когорту команд с историческими вин-стриками в регулярном чемпионате (≥16W).
И подумалось мне - как же так?! Ведь уже общим местом стало мнение о том, что нынешняя Лига - самая конкурентная и сильная в истории. А, значит, серии, подобные этой, должны появляться в ней всё реже, ведь в #НБА не осталось больше команд, в которых третьей звездой был бы #Смуш Паркер, а десятый игрок ротации в свободное время подрабатывал в Макдональдсе. Это очень серьёзное утверждение, ведь именно из него растут ноги тезисов наподобие того, что Кавай Ленард - лучший защищающийся на периметре в истории, а Харден - лучший атакующий соотв., не говоря уж о легендарных ГСВ и Кливленде
Что ж, давайте посмотрим. Статистика отслеживает вин-стрики с 1946 года. Для удобства выкинем 40-е и будем отслеживать десятилетиями:
50-е: 2 вин-стрика, средняя продолжительность серии 17,5
60-е: 3 (17,3)
70-е: 4 (21,25). В 70-е зафиксированы 2 из 6 легендарных 20+ стриков
80-е: 1 (18)
90-е: 4 (16,75)
00-е: 6 (18,3)
10-е: 10 (19,1). Ещё 2 рекордных 20+ стрика. Авансом посчитан и стрик Милуоки в 16 побед.
Теперь давайте смотреть.
Очевидно, что суперкоманды в НБА были всегда, за исключением 70-х, когда талант размывался между двумя примерно равными Лигами (из-за чего, кстати, страдает наследие Карима, т.к. у него не было достойных соперников... или он не мог собрать вокруг себя "Большое Трио"!).
Логично предположить, что эти суперкоманды должны были примерно с одинаковой частотой делать стрики. Но этого не происходило. Если смотреть от 80-х, когда баскетбол более-менее начал напоминать современный, то налицо прогрессия.
Но почему? Ответа на этот вопрос у меня нет, слишком много переменных. Однако налицо тот факт, что в настоящем стрики учащаются и становятся достоянием даже вполне заурядных команд типа Атланты 14-15. А это, в свою очередь, говорит как раз о том, что разрыв между "крутыми" и "слабаками" в Лиге растёт. И на этом фоне утверждения о "самой конкурентной Лиге в истории" видятся мне, как минимум, сомнительными.
P.S.: В этой выборке я сделал одно небольшое допущение - отнёс 2 стрика Лейкерс ШаКобе 2000 года к эпохе 00-х. Думаю, оно имеет право на жизнь.
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Ответ Крокозябра
Удивляет не столько это, а то, как команды запросто могут упустить пятнадцати- двадцати-очковое преимущество, буквально за полторы четверти.
Даже не за полторы, а за половину четверти, как в матче Сакраменто- Финикс
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Бухали, сэр.
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А когда я не так давно написал, что 16 очков — это уже разгром, меня люто заминусовали здешние иксперды
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