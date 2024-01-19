Каждый третий матч НБА в январе завершается с разгромным счетом
Каждая третья игра НБА в январе заканчивается разгромом.
Журналист Action Network Мэтт Мур представил статистику по исходам матчей НБА в 21 веке. Разгромной считается победа с разницей в 16 и более очков.
В каждом месяце регулярки-2023/24 команды НБА заканчивают встречи с крупной разнице в счете чаще, чем в последних 23 сезонах.
В январе приблизительно 36% всех игр завершились разгромом.
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Милуоки Бакс выиграли 15 игр подряд и нет сомнений, что этой ночью они возьмут и 16-ю, т.к. к ним в гости приезжают Пеликанс. Таким образом, Милуоки 19-20 пополнят когорту команд с историческими вин-стриками в регулярном чемпионате (≥16W).
И подумалось мне - как же так?! Ведь уже общим местом стало мнение о том, что нынешняя Лига - самая конкурентная и сильная в истории. А, значит, серии, подобные этой, должны появляться в ней всё реже, ведь в #НБА не осталось больше команд, в которых третьей звездой был бы #Смуш Паркер, а десятый игрок ротации в свободное время подрабатывал в Макдональдсе. Это очень серьёзное утверждение, ведь именно из него растут ноги тезисов наподобие того, что Кавай Ленард - лучший защищающийся на периметре в истории, а Харден - лучший атакующий соотв., не говоря уж о легендарных ГСВ и Кливленде
Что ж, давайте посмотрим. Статистика отслеживает вин-стрики с 1946 года. Для удобства выкинем 40-е и будем отслеживать десятилетиями:
50-е: 2 вин-стрика, средняя продолжительность серии 17,5
60-е: 3 (17,3)
70-е: 4 (21,25). В 70-е зафиксированы 2 из 6 легендарных 20+ стриков
80-е: 1 (18)
90-е: 4 (16,75)
00-е: 6 (18,3)
10-е: 10 (19,1). Ещё 2 рекордных 20+ стрика. Авансом посчитан и стрик Милуоки в 16 побед.
Теперь давайте смотреть.
Очевидно, что суперкоманды в НБА были всегда, за исключением 70-х, когда талант размывался между двумя примерно равными Лигами (из-за чего, кстати, страдает наследие Карима, т.к. у него не было достойных соперников... или он не мог собрать вокруг себя "Большое Трио"!).
Логично предположить, что эти суперкоманды должны были примерно с одинаковой частотой делать стрики. Но этого не происходило. Если смотреть от 80-х, когда баскетбол более-менее начал напоминать современный, то налицо прогрессия.
Но почему? Ответа на этот вопрос у меня нет, слишком много переменных. Однако налицо тот факт, что в настоящем стрики учащаются и становятся достоянием даже вполне заурядных команд типа Атланты 14-15. А это, в свою очередь, говорит как раз о том, что разрыв между "крутыми" и "слабаками" в Лиге растёт. И на этом фоне утверждения о "самой конкурентной Лиге в истории" видятся мне, как минимум, сомнительными.
P.S.: В этой выборке я сделал одно небольшое допущение - отнёс 2 стрика Лейкерс ШаКобе 2000 года к эпохе 00-х. Думаю, оно имеет право на жизнь.