Каждый третий матч НБА в январе завершается с разгромным счетом

Каждая третья игра НБА в январе заканчивается разгромом.

Журналист Action Network Мэтт Мур представил статистику по исходам матчей НБА в 21 веке. Разгромной считается победа с разницей в 16 и более очков.

В каждом месяце регулярки-2023/24 команды НБА заканчивают встречи с крупной разнице в счете чаще, чем в последних 23 сезонах.

В январе приблизительно 36% всех игр завершились разгромом.