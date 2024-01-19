Ярославский «Буревестник» признан банкротом

Баскетбольный клуб «Буревестник» из Ярославля признан банкротом.

4 декабря 2023 года суд постановил открыть конкурсное производство, чтобы реализовать имущество клуба на торгах для погашения задолженностей, сообщает ЯрНьюс.

Ранее районный суд удовлетворил требования экс-игрока Александра Ермоловича и бывшего тренера « » Алексея Нуждина. Оба требовали взыскать невыплаченную зарплату. Суд постановил выплатить тренеру 494 тысячи 718 рублей, а игроку – 391 тысячу 391 рубль.

В 2015 году «Буревестник» получил профессиональный статус и заявился для участия в Суперлиге-2 и в Кубке России. В сезоне-2019/20 «Буревестник» занял третье место в регулярном чемпионате Суперлиги-1, но сезон завершен не был из-за пандемии COVID-19.