Ярославский «Буревестник» признан банкротом

Теги происшествия суперлига Россия Буревестник Баскетбол

Баскетбольный клуб «Буревестник» из Ярославля признан банкротом.

4 декабря 2023 года суд постановил открыть конкурсное производство, чтобы реализовать имущество клуба на торгах для погашения задолженностей, сообщает ЯрНьюс.

Ранее районный суд удовлетворил требования экс-игрока Александра Ермоловича и бывшего тренера «Буревестника» Алексея Нуждина. Оба требовали взыскать невыплаченную зарплату. Суд постановил выплатить тренеру 494 тысячи 718 рублей, а игроку – 391 тысячу 391 рубль.

В 2015 году «Буревестник» получил профессиональный статус и заявился для участия в Суперлиге-2 и в Кубке России. В сезоне-2019/20 «Буревестник» занял третье место в регулярном чемпионате Суперлиги-1, но сезон завершен не был из-за пандемии COVID-19.

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2 комментария
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Как жителю Ярославля, мне очень жаль, что эта история так банально и грустно завершилась. Неплохой потенциал был у команды.Да и интерес к ней определённо имелся.
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Против Ермоловича играл еще лет 13 назад по первой лиге, у него еще была фишка играть в кроссовках одной модели разных расцветок, задолго до всяких Мело от Пума и Морантов от Найки.
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