Д’Анджело Расселл об Остине Ривзе: «Мы заслужили доверие за тот короткий промежуток, что играем вместе. Наша связка работает»

Д’Анджело Расселл и Остин Ривз вышли в старте «Лейкерс» впервые с начала сезона.

«Мы заслужили доверие за тот короткий промежуток, что играем вместе. Наша связка работает», – считает разыгрывающий « ».

после игры также признал впечатляющую игру своего товарища по команде.

«Да, у него было 40 или 39 очков, если быть точным. Но факт в том, что мы проиграли, и я уверен, что он скажет то же самое. Обменять бы очки на победы.

Мне нравится находиться с ним на площадке. Очень талантливый игрок, и его мастерство очень уникально. Для меня большая честь находиться с ним на одной площадке. Но, как я уже сказал, мы проиграли, и думаю, что для него это самое главное», – поделился Ривз после поражения от «Юты».

В игре с «Джаз» отметился 39 очками и 8 передачами при 15 из 26 с игры, Ривз набрал 19 очков и реализовал 7 из 8 попыток.