«Я не чувствую этого здесь». Деннису Шредеру не хватает единства сборной Германии в «Торонто»

Деннис Шредер выразил недовольство атмосферой в «Торонто».

«Здесь очень непростая культура. Тренер Дарко проделал отличную работу, внедрив свою систему в организацию, но я думаю, что нам просто нужно ей следовать.

Игроки должны поддерживать своих партнеров по команде, когда те удачно отзащищались или нырнули на паркет за мячом. Помогите подняться, подбодрите.

В «Атланте» в моих втором, третьем и четвертом сезонах я играл с ветеранами, которых не особо волновало количество набранных ими очков. Все думали только о победе. Здесь тоже все хотят победить. И я чувствую это. Но мне хочется, что мы были более вовлеченными, более активными.

В национальной сборной я шел на войну вместе со своими братьями. Мы знали, что мы есть друг у друга, и я пока не чувствую этого здесь.

Мы пытаемся строить отношения. Это сложно, потому что – это лига индивидуальных игроков. Но если мы продолжим так играть, мы не победим», – сказал .