Никола Йокич: «Когда закончу карьеру, мне бы очень хотелось, чтобы меня никто не знал»

Центровой «Денвера» Никола Йокич рассказал о своих жизненных целях.

«В конце концов, мы всего лишь баскетболисты. Мы просто хороши в том, что делаем, но СМИ — это то, что нас окружает, и, конечно, нам платят благодаря СМИ, благодаря популярности.

Думаю, некоторым нравится быть знаменитым. Лично мне не нравится, честно. Когда я закончу карьеру, мне бы очень хотелось, чтобы меня никто не знал, и я бы очень хотел, чтобы мой ребенок или дети в будущем помнили меня как отца, а не как баскетболиста.

Еще одна моя большая цель – не иметь телефона. Жить настоящим моментом, как вы сказали, быть нормальным человеком, например, пойти выпить с приятелем, или пойти пообедать, или поиграть с ребенком, или покататься на лошадях, и чтобы никто не придавал этому большого значения», – сказал сербский бигмен.