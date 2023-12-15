Адриатическая лига. ФМП примет «Задар»
В пятницу, 15 декабря, в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги сербский ФМП примет хорватский «Задар».
Адриатическая лига
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 15 декабря, 20.00
Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 9-1, Игокеа Босния и Герцеговина – 9-2, Цедевита-Олимпия Словения – 9-3, Будучность Черногория – 8-3, Партизан Сербия – 8-3, Мега Сербия – 5-6, Студентски центар Черногория – 6-5, Задар Хорватия – 5-6, Борац Чачак Сербия – 5-6, Цибона Хорватия – 4-7, ФМП Сербия – 3-8, Сплит Хорватия – 3-8, КРКА Словения – 2-9, Морнар Бар Черногория – 1-10.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.