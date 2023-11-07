Лука Дончич: «Дирк Новицки должен быть образцом для подражания для каждого игрока НБА»

Разыгрывающий «Далласа» считает, что легендарный должен быть примером для каждого игрока НБА из-за того, что он сделал для «Мэверикс» как игрок и человек.

«Мне посчастливилось сыграть с ним один сезон. То, что он сделал для « », невероятно. Он много сделал, не только как игрок, но и как человек.

Я считаю, что он должен быть образцом для подражания для каждого игрока », – сказал словенец.

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