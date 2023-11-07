Лука Дончич: «Дирк Новицки должен быть образцом для подражания для каждого игрока НБА»

Теги Даллас Дирк Новицки НБА Лука Дончич Баскетбол

Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич считает, что легендарный Дирк Новицки должен быть примером для каждого игрока НБА из-за того, что он сделал для «Мэверикс» как игрок и человек.

«Мне посчастливилось сыграть с ним один сезон. То, что он сделал для «Далласа», невероятно. Он много сделал, не только как игрок, но и как человек.

Я считаю, что он должен быть образцом для подражания для каждого игрока НБА», – сказал словенец.

Лука сразу заткнул хейтеров: 49 очков, 4 из 4 в клатче, победная трешка крюком от щита!

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2 комментария

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Yony
Да как-то и не поспоришь))
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Александр Базилий
Настолько у меня памяти нет уже, я и забыл, что они играли вместе(((
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