Адриен Морман: «Нужно будет не дать разыграться звездам УНИКСа вроде Рейнольдса и Димитриевича»
Форвард «Зенита» Адриен Морман накануне матча против УНИКСа отметил, что нельзя давать разыграться звездам казанской команды.
«Думаю, что УНИКС — отличная команда, они выиграли чемпионат в прошлом году. Нас ждет сложный матч.
Мы рады сыграть с ними, но нужно будет не дать разыграться их звездам вроде Рейнольдса и Димитриевича. Нам понадобится поддержка всех наших болельщиков, чтобы они дали нам свою энергию и помогли победить соперника», – сказал француз.
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