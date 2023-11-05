Адриен Морман: «Нужно будет не дать разыграться звездам УНИКСа вроде Рейнольдса и Димитриевича»

Форвард « » накануне матча против отметил, что нельзя давать разыграться звездам казанской команды.

«Думаю, что УНИКС — отличная команда, они выиграли чемпионат в прошлом году. Нас ждет сложный матч.

Мы рады сыграть с ними, но нужно будет не дать разыграться их звездам вроде и . Нам понадобится поддержка всех наших болельщиков, чтобы они дали нам свою энергию и помогли победить соперника», – сказал француз.

«Внутрисезонный турнир» НБА сразу подарил 5 (!) шальных концовок и один скандал. И это не паркеты, от которых кровь из глаз