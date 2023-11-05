Адриен Морман: «Нужно будет не дать разыграться звездам УНИКСа вроде Рейнольдса и Димитриевича»

Теги УНИКС Зенит Единая лига ВТБ Адриен Морман Джален Рейнольдс Ненад Димитриевич Баскетбол

Форвард «Зенита» Адриен Морман накануне матча против УНИКСа отметил, что нельзя давать разыграться звездам казанской команды.

«Думаю, что УНИКС — отличная команда, они выиграли чемпионат в прошлом году. Нас ждет сложный матч.

Мы рады сыграть с ними, но нужно будет не дать разыграться их звездам вроде Рейнольдса и Димитриевича. Нам понадобится поддержка всех наших болельщиков, чтобы они дали нам свою энергию и помогли победить соперника», – сказал француз.

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