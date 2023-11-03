44 очка и «треха» на победу – Мария Ануфриенко помогла ЧГУ одержать победу над действующим чемпионом Лиги Белова

Теги любительский баскетбол Баскетбол

Второй раунд Студенческой лиги РЖД стартовал с мощной вывески – на туре во Владимире двукратный чемпион турнира «ЧГУ-Атланта» встречалась с «УРФУ Сима-Ленд», являющимся победителем двух последних Суперфиналов АСБ.

Героем матча стала защитник ЧГУ Мария Ануфриенко – за 38 минут на паркете Ануфриенко набрала 44 очка (7/18 – издали), а также стала автором решающего трехочкового за 8 секунд до конца, принесшего команде Никиты Иванова победу.

Опубликовал Sports.ru

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