44 очка и «треха» на победу – Мария Ануфриенко помогла ЧГУ одержать победу над действующим чемпионом Лиги Белова

Второй раунд Студенческой лиги РЖД стартовал с мощной вывески – на туре во Владимире двукратный чемпион турнира «ЧГУ-Атланта» встречалась с «УРФУ Сима-Ленд», являющимся победителем двух последних Суперфиналов АСБ.

Героем матча стала защитник ЧГУ Мария Ануфриенко – за 38 минут на паркете Ануфриенко набрала 44 очка (7/18 – издали), а также стала автором решающего трехочкового за 8 секунд до конца, принесшего команде Никиты Иванова победу.