«Уорриорз», «Лейкерс», «Селтикс» и «Санз» покажут больше всех на национальном телевидении

« » получил наибольшее количество трансляций на национальном телевидении (ESPN, ABC, TNT) в сезоне-2023/24 – 29 матчей.

В первую четверку по этому показателю также вошли « », « » и « ». Действующий чемпион « » – на пятом месте.

По одному разу на национальном телевидении в этом сезоне появятся «Вашингтон», «Торонто», «Портленд», «Орландо», «Индиана», «Хьюстон», «Детройт» и «Шарлотт».

В новом сезоне «Селтикс» пойдут за титулом. И команды лучше у них не будет