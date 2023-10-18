«Уорриорз», «Лейкерс», «Селтикс» и «Санз» покажут больше всех на национальном телевидении
«Голден Стэйт» получил наибольшее количество трансляций на национальном телевидении (ESPN, ABC, TNT) в сезоне-2023/24 – 29 матчей.
В первую четверку по этому показателю также вошли «Лейкерс», «Бостон» и «Финикс». Действующий чемпион «Денвер» – на пятом месте.
По одному разу на национальном телевидении в этом сезоне появятся «Вашингтон», «Торонто», «Портленд», «Орландо», «Индиана», «Хьюстон», «Детройт» и «Шарлотт».
В новом сезоне «Селтикс» пойдут за титулом. И команды лучше у них не будет
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