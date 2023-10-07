Майк Браун: «Мы боремся за чемпионство»

Главный тренер «Сакраменто» в интервью журналисту Andscape Марку Джей Спирсу отметил высокие ожидания команды от предстоящего сезона, дав понять, что ее цель — победа в чемпионате .

«Мы боремся за чемпионство. Все просто», – заявил тренер.

В прошлом сезоне «Кингз» заняли третье место в Западной конференции и впервые за 17 лет вышли в плей-офф. Браун получил награду «Тренер года».

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