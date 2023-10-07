Майк Браун: «Мы боремся за чемпионство»

Теги Майк Браун Сакраменто НБА Баскетбол

Главный тренер «Сакраменто» Майк Браун в интервью журналисту Andscape Марку Джей Спирсу отметил высокие ожидания команды от предстоящего сезона, дав понять, что ее цель — победа в чемпионате НБА.

«Мы боремся за чемпионство. Все просто», – заявил тренер.

В прошлом сезоне «Кингз» заняли третье место в Западной конференции и впервые за 17 лет вышли в плей-офф. Браун получил награду «Тренер года».

Рик Адельман создал команду мечты, но на пути встали травмы, судьи и Шак. История «Сакраменто» 90-00-х

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vzi
Ответ Tim Timson
в догонку. Денвер, ЛАЛ, ЛАК, Санс, Даллас, ГСВ, Мемфис... кого тут вытеснять Менто из плей-офф зоны?)
Мемфис может скрутиться. Даллас тем более. Да и Клипперс под вопросом - от травм зависит.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tim Timson
встречное предложение. Сакраменто вылетит на стадии плей-инн и тут ничего сверхъестественного)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tim Timson
в догонку. Денвер, ЛАЛ, ЛАК, Санс, Даллас, ГСВ, Мемфис... кого тут вытеснять Менто из плей-офф зоны?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Склянов
Скриньте 60+ побед и первое место в регулярке,но в финале конфы вылетят)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jerry Rodrogha
Ответ Tim Timson
в догонку. Денвер, ЛАЛ, ЛАК, Санс, Даллас, ГСВ, Мемфис... кого тут вытеснять Менто из плей-офф зоны?)
Ну как минимум, у Далласа и ЛАК не всё надёжно. Пройти регулярку лучше половины оставшихся... Не гарантировано, но вполне возможно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексааандр
Ответ Jerry Rodrogha
Ну как минимум, у Далласа и ЛАК не всё надёжно. Пройти регулярку лучше половины оставшихся... Не гарантировано, но вполне возможно
у Далласа нет защиты, две звёзды не очень то и взаимодействуют хорошо + ролевиков нет нормальных. У ЛАК в каждом году одно и тоже, в какой бы форме не подходил Кавай к плей-офф, он там ломается
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий