Тим Макман о понижении уважаемого сотрудника «Далласа» в должности: «С «Мэверикс» происходят странные вещи»

Теги Даллас НБА Баскетбол

Журналист ESPN Тим Макман рассказал о неожиданных решениях руководства «Далласа».

«Мэверикс», которые вступают в ключевой сезон после пропуска плей-офф, неожиданно понизили в должности многолетнего главу медицинского штаба Кейси Смита.

«С «Мэверикс» происходят странные вещи, если мы говорим о самой организации, а не о составе. Понижение Кейси Смита, который, вероятно, является самым уважаемым специалистом в своей области в НБА. Он за многое отвечал, в основном курировал их медицинский штаб. Он был важной частью офиса. Скажем так, когда «Мэверикс» отправили своих представителей в Словению на пресс-конференцию в честь нового контракта Луки, Кейси Смит присутствовал. Он располагался на скамейке на протяжении 20 лет. В этом году его не будет на скамейке запасных. Его не будет с командой во время выездов. И это не его решение.

В клубе есть люди, которые злятся и которые обеспокоены по этому поводу.

Не буду вдаваться в подробности, почему было принято такое решение, потому что, признаться, я не получил прямого ответа. Я получил ответы из других источников. Я услышал два мнения по данному вопросу, оба они не очень приятные для «Далласа».

С организацией сейчас происходит много странностей», – рассказал Макман.

Прошлогодние «Лейкерс» удивили сами себя, забравшись в финал Запада. Все еще уверены, что им повезло?

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3 комментария

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quznez
Ответ Дэннис Молинарев
Ну логично же все. Если игроков ‘понижают’, путем уменьшения зп, то почему тоже самое не возможно с другими сотрудниками??
но есть небольшой нюанс.
"который, вероятно, является самым уважаемым специалистом в своей области в НБА"
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