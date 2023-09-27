Компания Western Union с нового сезона перестанет быть спонсором « ».

Нашивки компании красовались на форме команды с 2017 года, когда впервые ввела такую возможность.

Предположительно, такое решение связано с повышением цены на подобное соглашение. «Наггетс» в минувшем чемпионате впервые стали победителями НБА.

Клуб впервые в истории провал все абонементы на новый сезон.

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