Western Union перестанет быть спонсором «Денвера». Нашивки компании красовались на форме команды
Компания Western Union с нового сезона перестанет быть спонсором «Денвера».
Нашивки компании красовались на форме команды с 2017 года, когда НБА впервые ввела такую возможность.
Предположительно, такое решение связано с повышением цены на подобное соглашение. «Наггетс» в минувшем чемпионате впервые стали победителями НБА.
Клуб впервые в истории провал все абонементы на новый сезон.
Дончича в сборной Словении стало слишком много. У «Далласа» та же проблема
Человек, который создал Дирка Новицки – ставил ему бросок, учил играть на саксофоне и заставлял штудировать философию
1 комментарий