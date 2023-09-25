Иван Стребков: «Задача-минимум «Нижнего Новгорода» – попасть в шестерку»

Защитник «Нижнего Новгорода» оценил выступление команды в Суперкубке Лиги ВТБ и рассказал о целях в новом сезоне.

– Считаем, что неплохо выступили в Суперкубке. Удачно получилось сыграть с УНИКСом. Где‑то, возможно, с «Зенитом» не хватило энергии, и им удалось оторваться, это опытная команда. Там уже тяжело было нам что‑то исправить. В воскресенье опять вышли с большой отдачей, с большой энергией, хорошо играли. Вроде вошли в концовку, но « » – команда Евролиги, и в решающий момент, видимо, сказался их опыт. По играм мы неплохо выглядим. Конечно, еще есть над чем работать. Я бы сказал, процентов на 75-80 готовы к сезону.

– За что будет бороться ваша команда?

– Не хочется говорить громкие слова. Будем решать задачи шаг за шагом. Конечно, наша задача как минимум – попасть в шестерку, повторить свой последний результат, а там, думаю, хорошие шансы побороться с топ‑клубами.

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