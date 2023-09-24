Андрей Воронцевич: «Почему не остался в УНИКСе? Они предложили оклад в два раза меньше, чем был»

Теги Андрей Воронцевич УНИКС БК Пари Нижний Новгород Зоран Лукич Единая лига ВТБ Баскетбол

Форвард «Нижнего Новгорода» Андрей Воронцевич после поражения от «Фенербахче» (80:82) в Суперкубке-2023 рассказал о причине, по которой покинул казанский УНИКС этим летом.

«Почему не остался в УНИКСе? Они предложили оклад в два раза меньше, чем был. От «Бешикташа» было отличное предложение, но всех денег не заработаешь.

Выбрал «Нижний Новгород» сердцем. Давно знаком с Зораном, было желание помочь ему и молодым ребятам», – приводит слова Воронцевича телеграм-канал «Свободный агент».

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1 комментарий

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shafigullin.manufacture
Предложили меньше, не нравится. Предложили больше, всех денег не заработаешь)))
+3
0
+3
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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