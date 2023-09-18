Эксперт ESPN Бобби Маркс считает, что если « » не удастся сохранить разыгрывающего , то клуб может покинуть и его лидер .

«Я бы начал волноваться о будущем Янниса в «Бакс», если они не удержат Холидэя. За этим стоит последить, это может стать важным фактором.

Дрю будет доступен для продления с 22 февраля, теоретически следующим летом он может стать свободным агентом. Что «Милуоки» будет с ним делать? Если они потеряют его, то у них будут проблемы», – заявил Маркс.

В контракте Холидэя есть опция игрока на сезон-24/25 (37,3 миллиона долларов).

Яннис ранее сказал, что рассчитывает на сохранение в «Бакс» максимально боеспособного состава.

Что ваша любимая команда НБА делала этим летом. Запад

Слышали о корейской революции в баскетболе? Там открыли необычный способ попадать штрафные