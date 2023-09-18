Бобби Маркс: «Я бы начал волноваться о будущем Янниса в «Бакс», если они не удержат Холидэя»
Эксперт ESPN Бобби Маркс считает, что если «Милуоки» не удастся сохранить разыгрывающего Дрю Холидэя, то клуб может покинуть и его лидер Яннис Адетокумбо.
«Я бы начал волноваться о будущем Янниса в «Бакс», если они не удержат Холидэя. За этим стоит последить, это может стать важным фактором.
Дрю будет доступен для продления с 22 февраля, теоретически следующим летом он может стать свободным агентом. Что «Милуоки» будет с ним делать? Если они потеряют его, то у них будут проблемы», – заявил Маркс.
В контракте Холидэя есть опция игрока на сезон-24/25 (37,3 миллиона долларов).
Яннис ранее сказал, что рассчитывает на сохранение в «Бакс» максимально боеспособного состава.
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