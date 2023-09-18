Бобби Маркс: «Я бы начал волноваться о будущем Янниса в «Бакс», если они не удержат Холидэя»

Теги Милуоки НБА Дрю Холидэй Яннис Адетокумбо Бобби Маркс Баскетбол

Эксперт ESPN Бобби Маркс считает, что если «Милуоки» не удастся сохранить разыгрывающего Дрю Холидэя, то клуб может покинуть и его лидер Яннис Адетокумбо.

«Я бы начал волноваться о будущем Янниса в «Бакс», если они не удержат Холидэя. За этим стоит последить, это может стать важным фактором.

Дрю будет доступен для продления с 22 февраля, теоретически следующим летом он может стать свободным агентом. Что «Милуоки» будет с ним делать? Если они потеряют его, то у них будут проблемы», – заявил Маркс.

В контракте Холидэя есть опция игрока на сезон-24/25 (37,3 миллиона долларов).

Яннис ранее сказал, что рассчитывает на сохранение в «Бакс» максимально боеспособного состава.

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