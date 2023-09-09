Опытный тренер НБА: «Привлекательная женщина не может быть тренером в НБА. Парни будут пытаться трахнуть ее»

Опытный тренер , имя которого не называется, объяснил, почему женщине было бы сложно руководить командой НБА.

«Привлекательная женщина не может быть тренером в НБА. Парни будут пытаться трахнуть ее каждый день.

По большому счету, НБА представляет собой невероятно сексистскую среду. Я слышу, как игроки говорят о женщинах. У меня есть дочь, и иногда это вызывают беспокойство.

Но в этом нет ничего нового. С годами хуже не стало. В нашем обществе есть мужчины, которым неудобно работать под руководством женщин, и у нескольких наших игроков могут возникнуть проблемы с этим», – сказал тренер.

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