Опытный тренер НБА: «Привлекательная женщина не может быть тренером в НБА. Парни будут пытаться трахнуть ее»

Теги НБА Баскетбол

Опытный тренер НБА, имя которого не называется, объяснил, почему женщине было бы сложно руководить командой НБА.

«Привлекательная женщина не может быть тренером в НБА. Парни будут пытаться трахнуть ее каждый день.

По большому счету, НБА представляет собой невероятно сексистскую среду. Я слышу, как игроки говорят о женщинах. У меня есть дочь, и иногда это вызывают беспокойство.

Но в этом нет ничего нового. С годами хуже не стало. В нашем обществе есть мужчины, которым неудобно работать под руководством женщин, и у нескольких наших игроков могут возникнуть проблемы с этим», – сказал тренер.

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9 комментариев

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Yerkebulan
Удока?
+12
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Вадим Ахтямов
открыт новый персонаж - "опытный тренер НБА", думаю ему необходим свой тэг на спортсе))
+3
0
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Tim Timson
Ответ Вадим Ахтямов
открыт новый персонаж - "опытный тренер НБА", думаю ему необходим свой тэг на спортсе))
Гена теперь может любую новость толкать от этого персонажа)
+1
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Назар Игорь
Цвет кожи имеет значение (я не расист). Тайгер Вудс не мог спокойно видеть женщину, пришлось даже пройти курс лечения от гиперсексуальности.
0
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Tim Timson
Гена отвечает что это не фуфло и тренер опытный на самом деле?)..
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Arenas_betboys.ru
Где-то заплакала Бекки Хэммон...
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Артур Артур
Ответ Yerkebulan
Удока?
А может мистер "Камон летсгоу"?
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