«Бакс» подписали и отчислили Айверсона Молинара

Теги переходы Милуоки НБА Баскетбол

«Милуоки» подписал и отчислил защитника Айверсона Молинара (23 года, 191 см), сообщает журналист Spotrac Кит Смит.

«Бакс» сохранят права на Молинара в G-лиге.

В сезоне-2022/23, выступая за «Висконсин Херд», защитник набирал в среднем 10,5 очка, 2,7 подбора и 2,5 передачи при 48,2% с игры.

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