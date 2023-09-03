«Бакс» подписали и отчислили Айверсона Молинара

« » подписал и отчислил защитника Айверсона Молинара (23 года, 191 см), сообщает журналист Spotrac Кит Смит.

«Бакс» сохранят права на Молинара в G-лиге.

В сезоне-2022/23, выступая за «Висконсин Херд», защитник набирал в среднем 10,5 очка, 2,7 подбора и 2,5 передачи при 48,2% с игры.

Ранее «Бакс» подписали и отчислили Алекса Адетокумбо.

«Это моя ошибка, что я не поехал в сборную». Никита Михайловский вспоминает время в Австралии

До сезона НБА еще два месяца. Но вот команды, которые хочется увидеть уже сейчас

Провал Франции, трехочковая феерия от Латвии, баскетбольная экзотика. 11 впечатлений после первого этапа ЧМ