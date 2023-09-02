Игрок фарм-команды «Лейкерс» о первой встрече с Леброном: «Я просто остолбенел»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА G-лига Баскетбол

Игрок фарм-команды «Лейкерс» Алекс Фадж рассказал о том, что очень смутился во время первой встречи с 4-кратным MVP НБА, лидером калифорнийской команды Леброном Джеймсом.

«Сегодня я встретил Леброна. Вау, с ума сойти. Я остолбенел, просто остолбенел.

Пожал ему руку, он такой: «Брон». Я в ответ (показывает смущенное выражение на лице): «Я знаю тебя, Брон». Это ведь я должен был сказать ему: «Привет, я Алекс». Безумие.

Все произошло так быстро. Я просто остолбенел. Один из величайших парней, один из тех, на кого я равнялся», – признался 20-летний Фадж.

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