Игрок фарм-команды « » Алекс Фадж рассказал о том, что очень смутился во время первой встречи с 4-кратным MVP НБА, лидером калифорнийской команды .

«Сегодня я встретил Леброна. Вау, с ума сойти. Я остолбенел, просто остолбенел.

Пожал ему руку, он такой: «Брон». Я в ответ (показывает смущенное выражение на лице): «Я знаю тебя, Брон». Это ведь я должен был сказать ему: «Привет, я Алекс». Безумие.

Все произошло так быстро. Я просто остолбенел. Один из величайших парней, один из тех, на кого я равнялся», – признался 20-летний Фадж.

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