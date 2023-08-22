Лонзо Болл о травме: «Сильно переживаю»

Теги Чикаго НБА Артурас Карнишовас Лонзо Болл Баскетбол

Разыгрывающий «Чикаго» Лонзо Болл полностью пропустит сезон-23/24.

У Болла было три операции на колене за последние 14 месяцев. Последний раз игрок выходил на площадку 14 января 2022 года.

«Я сильно переживаю. Обидно и за работу офиса, они собрали вокруг меня идеальную команду. Я был активно вовлечен во все процессы, чувствовал себя частью чего-то важного, существенного. Было понимание, что эта команда идеально подходит мне и моему стилю игры. Так что травма сильно расстроила меня, мне казалось, что у нас был шанс. Но нам так и не удалось посмотреть и узнать, что же это было», – заявил Болл.

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1 комментарий

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ɔculpa
Вот Лонзо даже переживает как-то порядочно. Другой мог бы говорить о том, что чувствовал, что может выйти на новый уровень, стать лучшим, растоптать, доминировать, и понакидать множество прочих подобных понтов в нбашном духе "я, я, я". Лонзо же озвучивает переживания за офис, за возможную напрасность их прекрасной работы, за команду, которая могла выйти на новый уровень. Всё это подразумевало бы и его личный успех, разумеется, но то, в какой форме Лонзо облачает свою мысль, только продолжает впечатление о нём и как об игроке: неэгоистичный, умный, старательный (порядочный).
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+6
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