Лонзо Болл о травме: «Сильно переживаю»

Разыгрывающий « » полностью пропустит сезон-23/24.

У Болла было три операции на колене за последние 14 месяцев. Последний раз игрок выходил на площадку 14 января 2022 года.

«Я сильно переживаю. Обидно и за работу офиса, они собрали вокруг меня идеальную команду. Я был активно вовлечен во все процессы, чувствовал себя частью чего-то важного, существенного. Было понимание, что эта команда идеально подходит мне и моему стилю игры. Так что травма сильно расстроила меня, мне казалось, что у нас был шанс. Но нам так и не удалось посмотреть и узнать, что же это было», – заявил Болл.

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