Известный спортивный эксперт в недавнем выпуске подкаста Пола Джорджа рассказал о беседе с агентом Леброна Джеймса Ричем Полом.

«Я сказал, что считаю Леброна Джеймса вторым среди лучших игроков в истории баскетбола, и спросил Рича Пола: «Почему ты ведешь себя так, будто это оскорбление?» И этот парень отвечает: «Потому что это оскорбление».

Я сказал: «Проваливай, чтобы я тебя не видел», – рассказал Смит.

Педагогическая реформа Леброна с треском провалилась. Пострадал не только имидж игрока, но и всего штата Огайо