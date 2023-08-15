Стивен Эй Смит: «Рич Пол считает оскорблением то, что я ставлю Леброна Джеймса на второе место среди лучших игроков в истории»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Рич Пол Стивен Эй Смит Баскетбол

Известный спортивный эксперт Стивен Эй Смит в недавнем выпуске подкаста Пола Джорджа рассказал о беседе с агентом Леброна Джеймса Ричем Полом.

«Я сказал, что считаю Леброна Джеймса вторым среди лучших игроков в истории баскетбола, и спросил Рича Пола: «Почему ты ведешь себя так, будто это оскорбление?» И этот парень отвечает: «Потому что это оскорбление».

Я сказал: «Проваливай, чтобы я тебя не видел», – рассказал Смит.

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