«Голден Стэйт» пригласил в тренировочный лагерь лучшего по подборам в Лиге развития

Центровой Джейс Джонсон (26 лет, 213 см) примет участие в тренировочном лагере « ».

Джонсон, который в прошлом сезоне стал лучшим в Лиге развития НБА по подборам (13,5 в среднем за игру), поборется за возможность подписать двусторонний контракт с «Уорриорз».

В матчах Летней лиги Джонсон набирал 6 очков и 7 подборов за игру.

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