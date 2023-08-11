«Голден Стэйт» пригласил в тренировочный лагерь лучшего по подборам в Лиге развития

Теги возможные переходы Голден Стэйт НБА G-лига Баскетбол

Центровой Джейс Джонсон (26 лет, 213 см) примет участие в тренировочном лагере «Голден Стэйт».

Джонсон, который в прошлом сезоне стал лучшим в Лиге развития НБА по подборам (13,5 в среднем за игру), поборется за возможность подписать двусторонний контракт с «Уорриорз».

В матчах Летней лиги Джонсон набирал 6 очков и 7 подборов за игру.

Джейлен «300 млн» Браун – нетипичный игрок НБА: выступает в Гарварде, любит шахматы и мечтает изменить имидж Бостона

Алексей Швед, похоже, будет играть в Китае. А кто еще выступал там?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий