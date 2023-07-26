Брэдли Бил о личных целях на сезон: «Вернуться на уровень Матча всех звезд»

Разыгрывающий « » Брэдли Бил рассказал о личных целях на предстоящий сезон.

«Сложно сказать, я еще не задумывался о собственных целях. Но я бы сказал, что самая главная личная цель — это снова стать одним из лучших разносторонних игроков в лиге.

Хочу доказать, что способен соревноваться на высоком уровне и играть важные матчи. Играть в плей-офф, побеждать в плей-офф, проходить в следующий раунд.

Конечно, хочу вернуться на уровень Матча всех звезд. Я считаю себя игроком уровня символической сборной лиги, уровня Матча звезд. И у меня хорошие партнеры по команде, которые могут подталкивать меня к этому каждый день. Так что я в восторге от такого шанса», – сказал Бил.

Какая ценность Брэдли Била? А где теперь окажется Крис Пол? «Финикс» – новый фаворит? Все о первом обмене лета в НБА