Брэдли Бил о личных целях на сезон: «Вернуться на уровень Матча всех звезд»

Теги Финикс НБА Брэдли Бил Баскетбол

Разыгрывающий «Финикса» Брэдли Бил рассказал о личных целях на предстоящий сезон.

«Сложно сказать, я еще не задумывался о собственных целях. Но я бы сказал, что самая главная личная цель — это снова стать одним из лучших разносторонних игроков в лиге.

Хочу доказать, что способен соревноваться на высоком уровне и играть важные матчи. Играть в плей-офф, побеждать в плей-офф, проходить в следующий раунд.

Конечно, хочу вернуться на уровень Матча всех звезд. Я считаю себя игроком уровня символической сборной лиги, уровня Матча звезд. И у меня хорошие партнеры по команде, которые могут подталкивать меня к этому каждый день. Так что я в восторге от такого шанса», – сказал Бил.

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1 комментарий

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БУГАЙ
хороший чувак бил все таки
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