Кайл Александер близок к переходу в «Маккаби Тель-Авив»

Форвард сборной Канады Кайл Александер (26 лет, 208 см) ведет активные переговоры с « ». Стороны близки к подписанию контракта, сообщает журналист Israel Hayom Томер Гивати.

Прошлый сезон Александер провел за «Валенсию», набирая в чемпионате Испании 5,4 очка и 2,7 подбора в среднем за матч.

В сезоне-2019/20 форвард сыграл два матча за «Майами».

Айверсон, Уилкинс, Амаре, а теперь и Кемба – самые крутые американцы НБА в Европе