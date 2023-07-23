Кайл Александер близок к переходу в «Маккаби Тель-Авив»
Форвард сборной Канады Кайл Александер (26 лет, 208 см) ведет активные переговоры с «Маккаби Тель-Авив». Стороны близки к подписанию контракта, сообщает журналист Israel Hayom Томер Гивати.
Прошлый сезон Александер провел за «Валенсию», набирая в чемпионате Испании 5,4 очка и 2,7 подбора в среднем за матч.
В сезоне-2019/20 форвард сыграл два матча за «Майами».
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