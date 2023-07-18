«Бакс» подписали Джазиана Гортмана

« » подписал свободного агента Джазиана Гортмана (20 лет, 188 см).

Защитник не был выбран на драфте-2023, после чего играл за «Бакс» в Летней лиге. За пять матчей Гортман провел в сумме 45 минут, набрав 24 очка (10 из 24 с игры), сделав 5 передач и 4 подбора.

В прошлом сезоне Гортман выступал за YNG Dreamers в лиге Overtime Elite, набирая 13,9 очка, 4,8 подбора, 3,9 передачи и 2,5 перехвата в среднем за встречу.

Лиллард, Уолл и какой-то Селби были MVP Летней лиги НБА. Это вообще что-то значит?