«Денвер» заключил четырехлетний контракт с 32-м пиком драфта-2023 Джейленом Пикеттом

« » заключил 4-летнее соглашение на 8,3 млн долларов с атакующим защитником Джейленом Пикеттом (23 года, 193 см), сообщает инсайдер HoopsHype Майкл Скотто.

Первые 3 сезона контракта полностью гарантированы.

«Наггетс» выбрали защитника под 32-м пиком на драфте-2023.

В сезоне-2022/23 за Пенсильванский университет Пикетт набирал в среднем 17,9 очка, 7,3 подбора и 6,7 передачи при 51,1% с игры и 38,5% из-за дуги.

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