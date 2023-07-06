«Денвер» заключил четырехлетний контракт с 32-м пиком драфта-2023 Джейленом Пикеттом
«Денвер» заключил 4-летнее соглашение на 8,3 млн долларов с атакующим защитником Джейленом Пикеттом (23 года, 193 см), сообщает инсайдер HoopsHype Майкл Скотто.
Первые 3 сезона контракта полностью гарантированы.
«Наггетс» выбрали защитника под 32-м пиком на драфте-2023.
В сезоне-2022/23 за Пенсильванский университет Пикетт набирал в среднем 17,9 очка, 7,3 подбора и 6,7 передачи при 51,1% с игры и 38,5% из-за дуги.
Когда-то пранкеры становились звездами спорта. «Великий самозванец» Бэрри Бремер участвовал в Матчах звезд НБА, МЛБ и получал «Эмми»
Новицки, Йокич или Яннис? 25 лучших европейцев в НБА
1 комментарий