Майкл Мэлоун – о Кристиане Брауне: «Очень хладнокровный и собранный молодой человек. Крайне уверен в себе – так и должно быть»

Главный тренер « » похвалил выступление защитника Кристиана Брауна после победы в 3-м матче против « » (2-1).

«Я должен отдать Кристиану должное. Он не выглядел как новичок. Если вы посмотрите вокруг, то не так много новичков играют значимые минуты в это время года. Браун был готов: ментально и физически.

Очень хладнокровный и собранный молодой человек. Крайне уверен в себе, и так и должно быть. Он оправдал все, на что мы надеялись, и сделал даже больше», – сказал .

За 19 минут на паркете защитник набрал 15 очков, а также совершил 4 подбора и перехват.

Это вторая самая результативная игра в карьере баскетболиста.

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