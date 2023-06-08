Майкл Мэлоун – о Кристиане Брауне: «Очень хладнокровный и собранный молодой человек. Крайне уверен в себе – так и должно быть»

Теги Денвер Майами НБА НБА плей-офф Майкл Мэлоун Кристиан Браун Баскетбол

Главный тренер «Денвера» похвалил выступление защитника Кристиана Брауна после победы в 3-м матче против «Майами» (2-1).

«Я должен отдать Кристиану должное. Он не выглядел как новичок. Если вы посмотрите вокруг, то не так много новичков играют значимые минуты в это время года. Браун был готов: ментально и физически.

Очень хладнокровный и собранный молодой человек. Крайне уверен в себе, и так и должно быть. Он оправдал все, на что мы надеялись, и сделал даже больше», – сказал Мэлоун.

За 19 минут на паркете защитник набрал 15 очков, а также совершил 4 подбора и перехват.

Это вторая самая результативная игра в карьере баскетболиста.

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2 комментария

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Лишний вес Йокича
Выкинет Портера из ротации такой игрой
+6
0
+6
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Додик Аксель
Удачно Денвер его подписал, толковый парень. Не смотря на молодость играет уверенно, не мандражирует перед авторитетами.
0
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