6-й и 7-й матчи финала Востока – худшие игры «Бостона» в сезоне по точности 3-очковых

Журналист Джон Шухманн проанализировал статистические показатели «Бостона» в сезоне-2022/23.

«Селтикс» провели 102 матча: 82 в регулярке, 20 в плей-офф.

Шухманн отмечает, что 6-я и 7-ая игры финальной серии Восточной конференции – худшие по точности «кельтов» в бросках из-за дуги за весь сезон.

В 6-м матче «Бостон» попал лишь 7 из 35 (20%), в 7-м – 9 из 42 (21,4%).

27 февраля против «Никс» они так же совершили лишь 9 точных бросков из-за дуги при 42 попытках.

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