ESPN покажет «Финал четырех» и весь следующий сезон Евролиги

Теги Turkish Airlines EuroLeague Баскетбол

ESPN покажет американской аудитории остаток сезона-2022/23 и весь следующий сезон-2023/24 Евролиги.

Матчи плей-офф «Финала четырех» будут показаны по каналу ESPN 3.

«Я рад, что американские любители баскетбола получат возможность смотреть все игры Евролиги на платформе ESPN», – заявил Алекс Феррер Кристьянссон, директор Евролиги по маркетингу и коммуникациям.

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2 комментария

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Марсель Объелся
Понятно, студенческого баскета на телеке будет ещё меньше
+4
0
+4
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Антон Чугунов
Отличная новость для скаутов НБА. Дорога европейцам в лучшую лигу баскетбольного мира стала еще шире
+1
0
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