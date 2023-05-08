ESPN покажет «Финал четырех» и весь следующий сезон Евролиги

ESPN покажет американской аудитории остаток сезона-2022/23 и весь следующий сезон-2023/24 .

Матчи плей-офф «Финала четырех» будут показаны по каналу ESPN 3.

«Я рад, что американские любители баскетбола получат возможность смотреть все игры Евролиги на платформе ESPN», – заявил Алекс Феррер Кристьянссон, директор Евролиги по маркетингу и коммуникациям.

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