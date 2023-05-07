Никола Вучевич посоветовал «Никс» начать выпускать Роуза. Деррик отыграл всего 2 минуты в этом плей-офф

Центровой «Чикаго» дал совет « » начать задействовать в играх MVP-2010/11 .

«Никс» нужно добавить огневой мощи в нападении. И у них есть парень на скамейке, способный это сделать🤷🏻‍♂️», – написал Вучевич в социальной сети.

Роуз в текущем розыгрыше плей-офф провел на паркете всего две с половиной минуты – когда «Никс» выиграли «+20» у «Кливленда».

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