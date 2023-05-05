Cербский « » не успел в срок подать заявку игроков на участие в плей-офф лиги, поэтому не сможет принять участие в заключительной стадии соревнования.

Сообщается, что команда была уведомлена Баскетбольной лигой Сербии, что крайним сроком подачи заявки является 24 апреля. «Партизан» подал список пятью днями позднее.

« » становилась чемпионом Адриатической лиги семь лет подряд.

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