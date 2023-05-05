«Партизан» дисквалифицировали из плей-офф Адриатической лиги. Организация не успела вовремя подать заявку игроков
Cербский «Партизан» не успел в срок подать заявку игроков на участие в плей-офф Адриатической лиги, поэтому не сможет принять участие в заключительной стадии соревнования.
Сообщается, что команда была уведомлена Баскетбольной лигой Сербии, что крайним сроком подачи заявки является 24 апреля. «Партизан» подал список пятью днями позднее.
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