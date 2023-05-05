«Партизан» дисквалифицировали из плей-офф Адриатической лиги. Организация не успела вовремя подать заявку игроков

Теги Партизан Црвена Звезда MTS чемпионат Сербии Адриатическая лига Баскетбол

Cербский «Партизан» не успел в срок подать заявку игроков на участие в плей-офф Адриатической лиги, поэтому не сможет принять участие в заключительной стадии соревнования.

Сообщается, что команда была уведомлена Баскетбольной лигой Сербии, что крайним сроком подачи заявки является 24 апреля. «Партизан» подал список пятью днями позднее.

«Црвена Звезда» становилась чемпионом Адриатической лиги семь лет подряд.

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6 комментариев

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Константин Ловков
Произошло полако
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Сергей Орлов
Дичь какая-то)
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jonnysilverhand01
Реал Мадрид и сюда добрался … вот конечно эти испанцы, все нас славян и православных душат … давай Партизан в ВТБ заявляйся … будешь с настоящими профессионалами уровня шведа лехи играть
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albert_lucky
Теперь им что Евролигу нужно выигрывать, чтобы в следующем сезоне там играть?
0
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