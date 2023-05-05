Джонатан Куминга о снижении игрового времени: «Трудно сохранять концентрацию и улыбку на лице»

Теги Голден Стэйт НБА НБА плей-офф Джонатан Куминга Баскетбол

Молодой игрок «Голден Стэйт» Джонатан Куминга признался, что переживает из-за снижения игрового времени в плей-офф.

Куминга принял участие в семи матчах плей-офф-2023, проводя на площадке в среднем по 6,6 минуты.

«Трудно каждый раз сохранять концентрацию и улыбку на лице.

Но я знаю, откуда я пришел, знаю, с чем мне довелось столкнуться на этом пути. В моей жизни и в моей карьере мне никогда ничего не доставалось просто так. Я видел много людей, которым все давали просто так. Со мной такого никогда не случалось», – заявил Куминга.

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16 комментариев

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Gauche
Ответ ST-L
еще один из себя строит тру гангста, чувака который преодолел препятствия, многое пережил, повидал жизнь. Тот же Стеф, наверняка бы сказал что то из серии "мне надо больше работать, учиться и тд". с другой стороны это наверное тенденции у молодых ребят, а я просто старый пердун
Эксперт по экспертам мог бы для начала поинтересоваться происхождением этого парня. Так вот, этот парень родился и вырос в стране, где была война с самым большим количеством жертв после Второй Мировой, в регионе, где был самый крутой замес (восток ДР Конго, на границе с Руандой), где голод, болезни, криминал и постоянные военные конфликты. В Америку Куминга перебрался после того, как его двоюродный брат (Мудиай) выбрался в первом раунде.
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+24
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scorp19
Ну можешь в Детройт поехать вслед за Уайзменом играть с улыбкой на лице, а в ГСВ то ну нужно понимать свою роль и трезво оценивать свои способности. Бери ношу по себе чтоб не падать при ходьбе
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Марат Ильясов
нуу.... он не совсем прав в плане , в регулярке он имел тонну времени, а в пофф играет муди, а не он!! парадокс? нет!! просто муди играет головой, играет в защите и дает надежную атаку без провалов !!
+9
0
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SamArus51
Ответ ST-L
еще один из себя строит тру гангста, чувака который преодолел препятствия, многое пережил, повидал жизнь. Тот же Стеф, наверняка бы сказал что то из серии "мне надо больше работать, учиться и тд". с другой стороны это наверное тенденции у молодых ребят, а я просто старый пердун
При всем уважении, Стеф вполне себе золотой мальчик, через многое прошёл он в больничках, но вопросы благоустройства жизни его как будто и не касались никогда.
+5
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xamer 9
Ответ Gauche
Эксперт по экспертам мог бы для начала поинтересоваться происхождением этого парня. Так вот, этот парень родился и вырос в стране, где была война с самым большим количеством жертв после Второй Мировой, в регионе, где был самый крутой замес (восток ДР Конго, на границе с Руандой), где голод, болезни, криминал и постоянные военные конфликты. В Америку Куминга перебрался после того, как его двоюродный брат (Мудиай) выбрался в первом раунде.
Просто эксперт по экспертам думает, что нужно по поведению Карри мерить всех остальных.
+6
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xamer 9
Ответ ST-L
буду тебя называть помощник Букера
Да хоть мамой Букера, все равно. Взрослый дядька, а страдаешь ерундой
+4
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xjapan
Ответ Gauche
Эксперт по экспертам мог бы для начала поинтересоваться происхождением этого парня. Так вот, этот парень родился и вырос в стране, где была война с самым большим количеством жертв после Второй Мировой, в регионе, где был самый крутой замес (восток ДР Конго, на границе с Руандой), где голод, болезни, криминал и постоянные военные конфликты. В Америку Куминга перебрался после того, как его двоюродный брат (Мудиай) выбрался в первом раунде.
Ну так же можно сказать, что Карри или Томпсону всё в этой жизни досталось просто так по логике Куминги: богатые и знаменитые родители, беззаботное детство, но тем не менее они всегда пахали и пашут так, как многим и не снилось и сделали себя одними из лучших в мире в своём мастерстве
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Gauche
Ответ Марат Ильясов
нуу.... он не совсем прав в плане , в регулярке он имел тонну времени, а в пофф играет муди, а не он!! парадокс? нет!! просто муди играет головой, играет в защите и дает надежную атаку без провалов !!
В серии с Сакраменто ему не повезло в том плане, что тренер соперника (Браун) очень хорошо знал его слабые места, и его буквально раздевали с ходу. Соображать в плей-офф надо быстрее, а с этим у парня и в регулярке туговато. С другой стороны, играет же сейчас в Лейкерс Хачимура - тоже та ещё ума палата.
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Gauche
Ответ ierdnA
Перстень тогда может выдать и 50ти миллионный контракт на 5 лет?
Перстень уже есть, контракт наверняка получит. Надеюсь, не в ГСВ. Не подходит, соображает туго.
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ierdnA
Ответ Gauche
Эксперт по экспертам мог бы для начала поинтересоваться происхождением этого парня. Так вот, этот парень родился и вырос в стране, где была война с самым большим количеством жертв после Второй Мировой, в регионе, где был самый крутой замес (восток ДР Конго, на границе с Руандой), где голод, болезни, криминал и постоянные военные конфликты. В Америку Куминга перебрался после того, как его двоюродный брат (Мудиай) выбрался в первом раунде.
Перстень тогда может выдать и 50ти миллионный контракт на 5 лет?
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Gauche
Ответ xjapan
Ну так же можно сказать, что Карри или Томпсону всё в этой жизни досталось просто так по логике Куминги: богатые и знаменитые родители, беззаботное детство, но тем не менее они всегда пахали и пашут так, как многим и не снилось и сделали себя одними из лучших в мире в своём мастерстве
Да разве я что-то против этого имею? ) Я просто ответил на предположение, что парень необоснованно корчит из себя бывалого. Про Кумингу точно не скажу, а вот Мудиай вроде как голодал в детстве, потому и оформился до драфта в Китай - поднять бабок, помочь матери.
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