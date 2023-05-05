Молодой игрок « » признался, что переживает из-за снижения игрового времени в плей-офф.

Куминга принял участие в семи матчах плей-офф-2023, проводя на площадке в среднем по 6,6 минуты.

«Трудно каждый раз сохранять концентрацию и улыбку на лице.

Но я знаю, откуда я пришел, знаю, с чем мне довелось столкнуться на этом пути. В моей жизни и в моей карьере мне никогда ничего не доставалось просто так. Я видел много людей, которым все давали просто так. Со мной такого никогда не случалось», – заявил Куминга.

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