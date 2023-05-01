Роб Пелинка: «Между нами и Остином Ривзом есть обоюдное желание заключить новый контракт»

Генеральный менеджер « » заявил, что организация желает заключить новый контракт с защитником . Однако они не смогут предложить ему больше 55 миллионов на 4 года как ограниченно свободному агенту на минимальном контракте.

«Есть обоюдное желание продлить соглашение. Именно таких парней вы хотите видеть в своей системе: что команда превыше всего, что нужно жертвовать всем ради победы, что главная цель превыше индивидуальной статистики. Это своего рода ДНК – особенно для наших молодых ребят – то, что мы хотели показывать как пример», – сказал Пелинка в интервью ESPN.

В шести матчах плей-офф Ривз набирает в среднем 16,5 очка, 5,3 подбора и 5 передач за игру.

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