Энтони Эдвардс стал самым молодым игроком в истории плей-офф с 40 очками и 5 точными трехочковыми в матче

Звездный защитник «Миннесоты» отметился 41 очком, 3 блок-шотам и двумя перехватами во втором матче серии с « » (113:122, 0-2).

Баскетболист стал самым молодым игроком в истории, набравшим 40 очков и реализовавшим 5 трехочковых в матче плей-офф (21 год и 258 дней).

За 41 минуту на паркете Эдвардс сделал 14 точных бросков из 23 попыток, шесть из которых были трехочковыми.

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