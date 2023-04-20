Энтони Эдвардс стал самым молодым игроком в истории плей-офф с 40 очками и 5 точными трехочковыми в матче
Звездный защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс отметился 41 очком, 3 блок-шотам и двумя перехватами во втором матче серии с «Денвером» (113:122, 0-2).
Баскетболист стал самым молодым игроком в истории, набравшим 40 очков и реализовавшим 5 трехочковых в матче плей-офф (21 год и 258 дней).
За 41 минуту на паркете Эдвардс сделал 14 точных бросков из 23 попыток, шесть из которых были трехочковыми.
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— Дончич
— Джа
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— Эдвардс