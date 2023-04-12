Яннис Адетокумбо в 2020 году рассматривал вариант с завершением карьеры из-за проблем ментального характера

Теги Милуоки НБА Яннис Адетокумбо Баскетбол

Звездный форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо признался, что в 2020 году рассматривал вариант с завершением карьеры из-за проблем ментального характера

«Это тяжело. Это непростая ситуация. В 2020 году я был готов уйти из баскетбола. У меня был разговор с людьми из клубного офиса.

Если что-то не приносит мне радости, я этого не делаю. Я не хочу это делать. Я просто останусь дома, останусь со своими детьми, останусь с семьей и постараюсь быть счастливым. Мне все равно.

И это все случилось, когда я подписал самый крупный контракт в истории НБА.

Вполне нормально, что все смотрели на меня как на сумасшедшего. «Ты только что подписал самый крупный контракт в истории НБА и хочешь уйти из игры и лишиться всех этих денег?»

«Приятель, можешь взять эти деньги и засунуть их…»

Я продолжал общаться с консультантом. Он очень помог мне. Не только стать лучше как баскетболист, но и найти в себе силы, чтобы справиться с этим, стать лучшим товарищем по команде, лучшим отцом, лучшим братом, лучшим сыном. Не замыкаться в себе, быть в состоянии дать людям то, что есть внутри меня. Потому что в какой-то момент я пытался уйти от всех. А ведь это не про меня, я очень общительный. Мне нравится общаться с людьми», – заявил грек.

В декабре 2020 года Яннис подписал продление контракта на 5 лет и 228 миллионов долларов.

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6 комментариев

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quznez
переплатили, простому человеку не нужно столько денег.
нашёл другую мотивацию - молодец.
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scorp19
Всем бы твои "проблемы" c 228 млн $ на счёту
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Артем Андреев
Вот до чего человека Батлер с Каваем довели!
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frenemy
Очередная милая история про Янниса
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гилберт
Да да. Конечно...
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Артём Артём
Когда отдаёшь всего себя делу иногда приходят такие мысли в голову как бы это грустно не было...
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