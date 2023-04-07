Тель-авивский «Маккаби» гарантировал себе участие в плей-офф Евролиги

Тель-авивский «Маккаби» в четверг обеспечил себе участие в плей-офф .

Несмотря на поражение от «Жальгириса» с минимальной разницей (67:68), израильский клуб точно попадет в Топ-8 по итогам регулярного чемпионата.

« » на данный момент занимает 6-е место в таблице с результатом 19-14.

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