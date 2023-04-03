Леброн Джеймс: «Последние четыре матча будут очень важны для нашей команды»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Баскетбол

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс считает, заключительный этап регулярного чемпионата-2022/23 будет иметь ключевое значение для командой химии.

«Мы просто хотим поставить себя в такое положение, чтобы иметь возможность бороться за чемпионство. Это долгий путь, и ,очевидно, что у нас нет такой сыгранности, как у многих других команд, которые пытаются бороться за чемпионство или стремятся его выиграть, но мне нравится то, что мы создали за последний месяц или около того.

Даже когда я выбыл на четыре недели, мне было по душе то, как развивалась команда, и я рад вернуться в строй.

Последние четыре игры будут очень важны для нашей команды. Не только в плане побед и поражений, но и в плане сыгранности. Мы должны продолжать укреплять то, что мы строили в течение последнего месяца. Так что посмотрим, что произойдет», – приводит слова Джеймса ESPN.

«Лейкерс» благодаря победе поднялись на 7-ю строчку на Западе с результатом 40-38. У «озерников» есть один матч в запасе перед замыкающим плей-офф «Голден Стэйт».

От Гордона до Голдина: европейцы в «Финале четырех» NCAA

 Парень из Нальчика сыграет в «Финале четырех» NCAA. Готовы к «Мартовскому безумию»?

Худшие контракты НБА-2023

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
xamer 9
Ответ Xell
Надо брать титул. Запад сейчас слаб.
А если не возьмут?
Сразу начнется - Дэвис мягкий, Леброн мешает остальным, да?)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kankul777
Ответ Xell
Надо брать титул. Запад сейчас слаб.
Сейчас тебя по привычке все заминусуют 😆
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Xell
Надо брать титул. Запад сейчас слаб.
+1
-6
-5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий