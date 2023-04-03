Леброн Джеймс: «Последние четыре матча будут очень важны для нашей команды»

Звездный форвард «Лейкерс» считает, заключительный этап регулярного чемпионата-2022/23 будет иметь ключевое значение для командой химии.

«Мы просто хотим поставить себя в такое положение, чтобы иметь возможность бороться за чемпионство. Это долгий путь, и ,очевидно, что у нас нет такой сыгранности, как у многих других команд, которые пытаются бороться за чемпионство или стремятся его выиграть, но мне нравится то, что мы создали за последний месяц или около того.

Даже когда я выбыл на четыре недели, мне было по душе то, как развивалась команда, и я рад вернуться в строй.

Последние четыре игры будут очень важны для нашей команды. Не только в плане побед и поражений, но и в плане сыгранности. Мы должны продолжать укреплять то, что мы строили в течение последнего месяца. Так что посмотрим, что произойдет», – приводит слова Джеймса ESPN.

« » благодаря победе поднялись на 7-ю строчку на Западе с результатом 40-38. У «озерников» есть один матч в запасе перед замыкающим плей-офф «Голден Стэйт».

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