«Здесь ты играешь против взрослых мужчин, и тебе платят». Лавар Болл считает, что Бронни Джеймсу нужно поиграть в Австралии
Лавар Болл считает, что Бронни Джеймсу стоит пойти тем же путем, что и его сын Ламело Болл, и отправиться играть в Австралию.
«Здесь лучше, чем в университете. Почему? Потому что ты играешь против взрослых мужчин, и тебе платят.
Если я хочу играть в баскетбол, зачем мне сидеть в классе и пытаться сдать тест по химии? Я не хочу заниматься химией. Я не хочу учить испанский.
Я хочу просыпаться, идти не тренировку, потом снова спать, идти на тренировку, играть и тренироваться. Это все, что я хочу», – сказал Болл.
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