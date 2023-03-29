«Здесь ты играешь против взрослых мужчин, и тебе платят». Лавар Болл считает, что Бронни Джеймсу нужно поиграть в Австралии

считает, что стоит пойти тем же путем, что и его сын , и отправиться играть в Австралию.

«Здесь лучше, чем в университете. Почему? Потому что ты играешь против взрослых мужчин, и тебе платят.

Если я хочу играть в баскетбол, зачем мне сидеть в классе и пытаться сдать тест по химии? Я не хочу заниматься химией. Я не хочу учить испанский.

Я хочу просыпаться, идти не тренировку, потом снова спать, идти на тренировку, играть и тренироваться. Это все, что я хочу», – сказал Болл.

Леброн готов пожертвовать концовкой карьеры ради сыновей. Откуда эта одержимость и что делать «Лейкерс»?