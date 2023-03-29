«Здесь ты играешь против взрослых мужчин, и тебе платят». Лавар Болл считает, что Бронни Джеймсу нужно поиграть в Австралии

Теги НБА чемпионат Австралии Лавар Болл Ламело Болл Бронни Джеймс Баскетбол

Лавар Болл считает, что Бронни Джеймсу стоит пойти тем же путем, что и его сын Ламело Болл, и отправиться играть в Австралию.

«Здесь лучше, чем в университете. Почему? Потому что ты играешь против взрослых мужчин, и тебе платят.

Если я хочу играть в баскетбол, зачем мне сидеть в классе и пытаться сдать тест по химии? Я не хочу заниматься химией. Я не хочу учить испанский.

Я хочу просыпаться, идти не тренировку, потом снова спать, идти на тренировку, играть и тренироваться. Это все, что я хочу», – сказал Болл.

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