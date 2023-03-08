Руководители Евролиги и ФИБА провели встречу в Мюнхене

Теги Turkish Airlines EuroLeague ФИБА Баскетбол

Главы Евролиги и ФИБА встретились в Мюнхене, чтобы изучить возможности потенциального сотрудничества, сообщает BasketNews.

По словам источников, стороны обсудили широкий круг тем, уделив особое внимание проблемам календаря и общей структуре европейского баскетбола.

Обе стороны признают сложности в поиске точек соприкосновения между Евролигой, национальными сборными и внутренними турнирами. Тем не менее, Евролига сохраняет оптимизм по поводу продолжения конструктивного и содержательного диалога.

«На встрече обсуждался широкий спектр тем с целью выявления общих интересов и возможного пространства для сотрудничества. Пока рано делиться какой-либо конкретикой, но тон беседы был конструктивным, и разговор будет продолжен», — заявили в Евролиге.

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