Тайрон Лю о матче с «Мемфисом»: «Очень важная победа»

Главный тренер « » прокомментировал итоги матча с « » (135:129).

«Сегодня мы одержали очень важную победу.

Понимали, что ставки высоки. Перед этим у нас была серия из пяти поражений, и это с таким сильным составом», – заявил Лю.

Неудачная серия калифорнийцев началась 25 февраля во встрече с «Сакраменто».

Братья Боллы травмировались до конца сезона. Возможно, это не совпадение

«Голден Стэйт» – короли трехочковых. Но, лишь отказавшись от них, команда сумела закрепиться в зоне плей-офф