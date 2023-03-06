Тайрон Лю о матче с «Мемфисом»: «Очень важная победа»

Теги Тайрон Лю Клипперс Мемфис НБА Баскетбол

Главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю прокомментировал итоги матча с «Мемфисом» (135:129).

«Сегодня мы одержали очень важную победу.

Понимали, что ставки высоки. Перед этим у нас была серия из пяти поражений, и это с таким сильным составом», – заявил Лю.

Неудачная серия калифорнийцев началась 25 февраля во встрече с «Сакраменто».

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