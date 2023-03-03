Антон Понкрашов стал гостем шоу Дениса Дорохова «Бро против Про»

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Чемпион Европы 2007 года в составе сборной России Антон Понкрашов стал гостем шоу Дениса Дорохова «Бро против Про».

«Это шоу «Бро против Про», в котором Денис Дорохов пытается за 24 часа подготовиться к состязанию с профессиональным спортсменом. Уравнивать шансы на победу будут всевозможные усложнения, которые Денис подготовил для профессионала», – говорится в описании видео.

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