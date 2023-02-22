Джон Стоктон о распределении нагрузки: «Это опасно для НБА»

Легенда «Юты» критически высказался об одной из главных тенденций современной НБА – распределении нагрузки.

«Я убежден, что это опасно для лиги.

Однажды я пошел на бейсбольный матч, чтобы посмотреть на одного игрока, и он взял выходной. Мое мнение о нем, мое мнение о команде, мое мнение о бейсболе — все это упало в мгновение ока, и я сказал, что никогда не позволю этому случиться. Дети будут ездить на матчи.

Я знаю одного молодого человека, который погиб, попав в автомобильную аварию по дороге на матч «Джаз». Понимая, что люди тратят деньги, тратят время, многим рискуют, чтобы увидеть, как вы играете, вы берете выходной? Я не думаю, что это нормально», – сказал Стоктон.

Травмы по-прежнему играют ключевую роль в НБА. Но сокращать регулярку не стоит