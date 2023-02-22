Джон Стоктон о распределении нагрузки: «Это опасно для НБА»

Теги НБА Джон Стоктон Баскетбол

Легенда «Юты» Джон Стоктон критически высказался об одной из главных тенденций современной НБА – распределении нагрузки.

«Я убежден, что это опасно для лиги.

Однажды я пошел на бейсбольный матч, чтобы посмотреть на одного игрока, и он взял выходной. Мое мнение о нем, мое мнение о команде, мое мнение о бейсболе — все это упало в мгновение ока, и я сказал, что никогда не позволю этому случиться. Дети будут ездить на матчи.

Я знаю одного молодого человека, который погиб, попав в автомобильную аварию по дороге на матч «Джаз». Понимая, что люди тратят деньги, тратят время, многим рискуют, чтобы увидеть, как вы играете, вы берете выходной? Я не думаю, что это нормально», – сказал Стоктон.

Травмы по-прежнему играют ключевую роль в НБА. Но сокращать регулярку не стоит

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9 комментариев

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Rodbert
Сезонка и ПО давно разделились и живут в своих вселенных. В ПО старый добрый баскет для отпетых фанов, коих меньшинство. А сезон чисто как досуг для большинства, которые не сильно то и разбираются где и какой там самый лучший игрок. Настоящие проблемы начнутся, когда игрокам станет наплевать на ПО, а все к этому идет. Вот тогда то и спохватятся, но будет слишком поздно.
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kisliy33
матчей бы поменьше, кому нужны эти 82 игры регулярки я хз... игр 60 вполне ок, чтоб наиграться и не сидеть "на больничном"...
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paganism
Ответ TurboMen
Пора вводить суммарную стату и именно на основе этого определять лучших, выписывать контракты и т.д.(т.е. те самые критерии максимальных контрактов). Уверен сразу пропусков игр станет меньше.
Девиса и Зайона с Боллами на минималку)
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TurboMen
Пора вводить суммарную стату и именно на основе этого определять лучших, выписывать контракты и т.д.(т.е. те самые критерии максимальных контрактов). Уверен сразу пропусков игр станет меньше.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Daff Rogers
Стоктон: Я знаю сотни спортсменов, которые умирали на площадке из-за распределения нагрузки
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Analjinn
Вопрос в целях — если цель максимум в по то балансировать нагрузку полезно, если же цель шоуматч каждую игру, то надо что-то менять в правилах.
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everyday4768
Ответ Вадим Сидоров
Если ты устал - попроси тренера сыграть 25 минут а 35-40, но нет из-за этого же средняя стата снизится, удавятся. Так что никаких сокращений регулярок - пусть на паркете меньше времени проводят если устают. Всё верно Стоктон говорит.
Про сокращение времени абсолютно верно
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scorp19
Ну тут дело в руководстве клубов, которые позволяют это делать. Кто бы из вас отказался не выходить на работу лишний день если бы было можно ? Ну и игроки тоже самое ищут для себя наибольшей выгоды.
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Вадим Сидоров
Если ты устал - попроси тренера сыграть 25 минут а 35-40, но нет из-за этого же средняя стата снизится, удавятся.
Так что никаких сокращений регулярок - пусть на паркете меньше времени проводят если устают.
Всё верно Стоктон говорит.
+11
-2
+9
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