Леброн Джеймс: «Не хочу пропускать плей-офф 2-й год подряд»

Форвард «Лейкерс» заявил, что хочет побороться за титул в этом сезоне.

«Это 23 из самых важных матче регулярного чемпионата в моей карьере. Мне нужно понять, как оставаться здоровым и сыграть в каждой из этих 23 встреч. Постараюсь сделать все, чтобы мы вышли в плей-офф. Не хочу пропускать плей-офф второй год подряд. В моей ДНК такого нет.

Мы сидим здесь и говорим о рекордах и всех этих вещах, но меня больше волнует попадание в плей-офф. Я хочу побороться за еще один трофей Ларри О’Брайена. Именно так я устроен. В любой команде я всегда был уверен, что в плей-офф мы можем обыграть кого угодно. Сейчас все то же самое.

С тем составом, который у нас сейчас сформировался, нам нужно хорошо завершить регулярный сезон. Тогда мы сможем побороться с кем угодно в Западной конференции, если не во всей лиге», – сказал Джеймс.

« » c результатом 27-32 идут на 13-м месте в Западной конференции.

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