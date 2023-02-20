Леброн Джеймс: «Не хочу пропускать плей-офф 2-й год подряд»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс заявил, что хочет побороться за титул в этом сезоне.

«Это 23 из самых важных матче регулярного чемпионата в моей карьере. Мне нужно понять, как оставаться здоровым и сыграть в каждой из этих 23 встреч. Постараюсь сделать все, чтобы мы вышли в плей-офф. Не хочу пропускать плей-офф второй год подряд. В моей ДНК такого нет.

Мы сидим здесь и говорим о рекордах и всех этих вещах, но меня больше волнует попадание в плей-офф. Я хочу побороться за еще один трофей Ларри О’Брайена. Именно так я устроен. В любой команде я всегда был уверен, что в плей-офф мы можем обыграть кого угодно. Сейчас все то же самое.

С тем составом, который у нас сейчас сформировался, нам нужно хорошо завершить регулярный сезон. Тогда мы сможем побороться с кем угодно в Западной конференции, если не во всей лиге», – сказал Джеймс.

«Лейкерс» c результатом 27-32 идут на 13-м месте в Западной конференции.

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10 комментариев

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A. V.
Нравится не нравится - плей офф не улыбается🤷‍♂️
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GerbertS
не похоже, набирая братанов в команду вместо нормальных игроков... ничему жизнь не учит...
Пелинка одумался под дедлайн, но поздновато уже
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morozovvasya
С уважением отношусь к ЛеБрону, как игроку, но мне кажется, что он слегка теряет связь с реальностью. Посмотрим, возможно, я ошибаюсь...
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Prestidigitator
Режим плейофф включает
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Kemal Gul
Ответ Sonder
Все помнят про плей-офф мод слова? А потом еще разок про "больше никогда не пропущу плей-офф" ЛеЛе сам себе палки вставляет
«Готов взвалить дополнительный груз на свои плечи – они созданы для этого», - сказал ЛеБрон Джеймс после травмы Дэвиса в по и проиграл финиксу 2 матча подряд, вылетев в первом раунде
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scorp19
Придётся Лёба, придётся.
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Sonder
Все помнят про плей-офф мод слова?
А потом еще разок про "больше никогда не пропущу плей-офф"
ЛеЛе сам себе палки вставляет
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Александр Тихомиров
леброн должен начать работать в защите для этого, да просядет стата, но ты уже побил рекорд карима, так что это не страшно, отдай владения расселу, дэвису, шредеру и начни работать в защите
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rpn.abramov
если бы рассела ен подписали может быть проблем было бы меньше. слишком долго раскачивались ЛАЛ в этом году.
что ж здоровья деду! будет не легко в 10 ку влезть.
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Кот Ученый
ну не хочешь так не пропускай 🤷‍♂️
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