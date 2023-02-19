В субботу в рамках Звездного уикенда НБА в Солт-Лейк-Сити состоялись три основных конкурса, а также состязание по броскам с середины площадки, в котором выступили участники всех звезд.

Звездные баскетболисты разделились по конференциям.

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