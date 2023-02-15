НБА и профсоюз игроков могут связать награды с количеством сыгранных матчей

НБА и профсоюз игроков рассматривают возможность привязки наград лиги к количеству матчей, которые кандидаты сыграли в регулярном чемпионате, сообщает The Athletic.

Тема обсуждается в рамках переговоров по следующему коллективному договору.

Привязка наград к количеству проведенных матчей может стать одним из способов решения проблемы управления нагрузкой.

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