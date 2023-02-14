Роб Пелинка – об обменах перед дедлайном: «Обеспечили себе возможность выбора в июле»

Генеральный менеджер «Лейкерс» рассказал, чем руководствовался клуб, совершая обмены перед дедлайном.

«Если вы внимательно изучите контракты пяти игроков, которых мы приобрели, вы увидите, что мы намеренно спланировали эти обмены, чтобы обеспечить себе возможность выбора в июле.

У некоторых из этих игроков в контрактах есть опция команды или годы, которые контролирует команда, что, опять же, дает нам возможность посмотреть, как пройдут последние 26 матчей регулярного чемпионата и возможный плей-офф.

И мы сможем начать межсезонье с большим набором данных и своего рода анализом того, как подходит тот или иной игрок, и принять решение на будущее», – сказал Пелинка.

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