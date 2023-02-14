Роб Пелинка – об обменах перед дедлайном: «Обеспечили себе возможность выбора в июле»

Теги Лейкерс НБА Роб Пелинка Баскетбол

Генеральный менеджер «Лейкерс» Роб Пелинка рассказал, чем руководствовался клуб, совершая обмены перед дедлайном.

«Если вы внимательно изучите контракты пяти игроков, которых мы приобрели, вы увидите, что мы намеренно спланировали эти обмены, чтобы обеспечить себе возможность выбора в июле.

У некоторых из этих игроков в контрактах есть опция команды или годы, которые контролирует команда, что, опять же, дает нам возможность посмотреть, как пройдут последние 26 матчей регулярного чемпионата и возможный плей-офф.

И мы сможем начать межсезонье с большим набором данных и своего рода анализом того, как подходит тот или иной игрок, и принять решение на будущее», – сказал Пелинка.

Итоги лютейшего дедлайна НБА: развал «Бруклина», «Лейкерс» дают Леброну шанс, «ГСВ» признает ошибки

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3 комментария

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lecter666_destiny
Это есть этот сезон по сути для лал закончен?
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Tolball
Ответ Xell
А летом мы берем Кайри, добавил Пылинка) Правильно Леброн? "Правильно Роб" —ответил Джеймс.
Что бы взять Кайри им нужно от всех отказаться,кроме Девиса и Кристи,потом уговорить Кайри на 35млн и уж потом собирать команду только на минималках,кроме исключения,а с учетом возраста Леброна и нездоровья Девиса и Ирвинга,соответственно физического у одного и психического у другого это думаю выльется в супер идею!
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Xell
А летом мы берем Кайри, добавил Пылинка) Правильно Леброн?
"Правильно Роб" —ответил Джеймс.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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