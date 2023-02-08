Исторический бросок Леброна Джеймса – в десятке лучших моментов дня

НБА представила десятку лучших моментов вторника, 7 февраля.

Лучшим моментом дня стал исторический бросок («Лейкерс»), который вывел его на первое место в НБА по количеству очков за карьеру.

Леброн превзошел рекорд легендарного Карима Абдул-Джаббара и стал лучшим бомбардиром в истории лиги.

Леброн – лучший по очкам в истории НБА! Его суперсила в исключительном миксе мощи и резкости

Леброн побил рекорд НБА по очкам! Исторический бросок и личные поздравления от Карима Абдул-Джаббара