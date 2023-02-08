Исторический бросок Леброна Джеймса – в десятке лучших моментов дня
НБА представила десятку лучших моментов вторника, 7 февраля.
Лучшим моментом дня стал исторический бросок Леброна Джеймса («Лейкерс»), который вывел его на первое место в НБА по количеству очков за карьеру.
Леброн превзошел рекорд легендарного Карима Абдул-Джаббара и стал лучшим бомбардиром в истории лиги.
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