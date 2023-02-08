Исторический бросок Леброна Джеймса – в десятке лучших моментов дня

Теги Леброн Джеймс НБА видео Баскетбол

НБА представила десятку лучших моментов вторника, 7 февраля.

Лучшим моментом дня стал исторический бросок Леброна Джеймса («Лейкерс»), который вывел его на первое место в НБА по количеству очков за карьеру.

Леброн превзошел рекорд легендарного Карима Абдул-Джаббара и стал лучшим бомбардиром в истории лиги.

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2 комментария

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Birdman NBA
Ответ cruyff14@bk.ru
Обычный игровой момент вроде
А в плане истории? Когда Дирк пробил 30000 очков, то его бросок в топе 1 место занял, хотя тоже обычный игровой момент был
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
cruyff14@bk.ru
Обычный игровой момент вроде
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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