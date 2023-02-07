Бобби Маркс: «Бен Симмонс не имеет ценности на рынке перед дедлайном»

Теги возможные переходы Бруклин НБА Кайри Ирвинг Бен Симмонс Бобби Маркс Баскетбол

«Бруклин» обменял звездного разыгрывающего Кайри Ирвинга и может приступить к серьезным изменениям в составе, но клубу будет непросто найти подходящие варианты по Бену Симмонсу

«Бен Симмонс не имеет ценности на рынке перед дедлайном», – заявил обозреватель ESPN Бобби Маркс.

Симмонс принял участие в 37 матчах сезона-22/23, набирая 7,4 очка, 6,5 подбора, 6,4 передачи и 1,4 перехвата в среднем за игру.

За последующие два сезона Бен заработает 78,2 миллиона долларов.

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8 комментариев

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udod
как говорили в Святом Йоргене — А подъёмные?
для этого и существуют пики, что б цену поднимать
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...Quo Vadis...
Ответ Телохранитель Джеймса Уорти
А может Бена на лавку? Вон в ЛА решили так проблему человека, не имевшего ценности на рынке.
Скорее всего, так и будет, когда Дюрант восстановится.
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vzi
Без бросочка игрочок.
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...Quo Vadis...
Маркс от чьего имени вещает?
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-1
-1
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Телохранитель Джеймса Уорти
А может Бена на лавку? Вон в ЛА решили так проблему человека, не имевшего ценности на рынке.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mit_Sam
Человек целых пол триппл-дабла делает за игру 😂 дайте ему пол минималки!
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бредихин
Ответ rolliewizza
Как и во все трансферные окна до этого. Мори просто повезло спихнуть его
полностью согласен.
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rolliewizza
Как и во все трансферные окна до этого. Мори просто повезло спихнуть его
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