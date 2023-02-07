« » обменял звездного разыгрывающего и может приступить к серьезным изменениям в составе, но клубу будет непросто найти подходящие варианты по Бену Симмонсу

« не имеет ценности на рынке перед дедлайном», – заявил обозреватель ESPN Бобби Маркс.

Симмонс принял участие в 37 матчах сезона-22/23, набирая 7,4 очка, 6,5 подбора, 6,4 передачи и 1,4 перехвата в среднем за игру.

За последующие два сезона Бен заработает 78,2 миллиона долларов.

Леброн пришел к вечному рекорду за счет нечеловеческого здоровья. Мы подсчитали все его травмы за 20 лет, лишь одна из них серьезная