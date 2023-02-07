Бобби Маркс: «Бен Симмонс не имеет ценности на рынке перед дедлайном»
«Бруклин» обменял звездного разыгрывающего Кайри Ирвинга и может приступить к серьезным изменениям в составе, но клубу будет непросто найти подходящие варианты по Бену Симмонсу
«Бен Симмонс не имеет ценности на рынке перед дедлайном», – заявил обозреватель ESPN Бобби Маркс.
Симмонс принял участие в 37 матчах сезона-22/23, набирая 7,4 очка, 6,5 подбора, 6,4 передачи и 1,4 перехвата в среднем за игру.
За последующие два сезона Бен заработает 78,2 миллиона долларов.
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