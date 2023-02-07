Илона Корстин: «Зенит» напомнил всем, что является действующим чемпионом»

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин отметила, что петербургский «Зенит», обыграв (90:86), напомнил, что является действующим чемпионом.

«Мне понравилась игра, она получилась очень эмоциональной, борьба шла до последних секунд. Считаю, что сегодня «Зенит» был сильнее на подборе, а также питерцы показали отличный процент попаданий с трехочковой дистанции.

Любая серия когда-нибудь заканчивается, проиграть « » не зазорно. Обе команды играли достойно, хотя ЦСКА однозначно играл не лучшим образом, а «Зенит» показал зубы и напомнил всем, что является действующим чемпионом», – цитирует Корстин ТАСС.

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